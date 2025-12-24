酒後又出事？夏宇禾街頭擁吻白衣男全被拍 身分曝光竟是已婚富三代

[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導

曾演出《風水世家》、《一家團圓》等八點檔的女星夏宇禾，今年4月才被拍到酒後親密貼靠歌手李聖傑，當時她曾懊惱表示要戒酒，未料近日又被直擊深夜現身招待所門口，與一名白衣男子當街摟抱、嘴對嘴親吻，畫面相當親暱，而該名男子身分隨後也被起底，不僅是富三代還是人夫。

根據CTWANT報導，這名白衣男其實並非首次與夏宇禾同框，早在4月她與李聖傑被拍到街頭親密互動時，除了好姐妹張家瑋外，白衣男也在場，當時被視為「電燈泡」。沒想到幾個月後，男主角直接換人，夏宇禾與白衣男深夜走出中山區招待所後，在門口互動頻頻，從靠肩聊天、摸頭安撫到接吻、擁抱，氣氛看起來十分曖昧，最後由白衣男將她送上車後才獨自離開。

據了解，白衣男出身地方望族、留學歸國，是名符其實的富三代，但早已結婚生子，社群平台上不乏與妻兒的家庭生活照，形象一直是好老公、好爸爸。由於雙方社群互相關注，夏宇禾應不可能不清楚男方的已婚身分。對此，夏宇禾尚未做出回應。

