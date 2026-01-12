酒後友人家續攤嫌太吵持刀刺死鄰居 屏院判8年

（中央社記者李卉婷屏東縣12日電）屏東柳姓男子到朋友家中續攤喝酒，因不滿卓姓鄰居家中發出音量過大，雙方發生爭執，持刀刺死卓男；全案經屏東地方法院審理，今天依殺人罪判處柳男8年徒刑。

檢警調查，2024年1月20日中午12時至下午3時許，柳男在屏東春日鄉某處飲酒，同天下午4時許又到朋友家中續攤直到晚間7時許，柳男因不滿鄰居卓男家中發出音量過大，雙方發生爭執。

柳男返回家中持長度29.5公分刀刃，朝卓男右前胸刺入，導致他長約4公分開放性傷口、深達14至19.6公分，傷及心包膜、心臟右心室、肝臟，送醫搶救，當晚仍宣告不治。柳男遭以殺人罪嫌起訴。

全案經屏東地方法院審理，今天依殺人罪判處柳男8年徒刑、遞奪公權3年，法官並令他於執行完畢或赦免後，施以強制監護1年處分。全案可上訴。（編輯：陳仁華）1150112