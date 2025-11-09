酒後口角釀驚魂！女子墜河 男友垂降救人雙雙受困 消防緊急吊掛脫困

邱姓女子昨晚與范姓男友口角，酒後從高雄仁武澄德橋上墜河，范急借繩索垂降救女友也受困，雙雙被消防員救起。消防局提供

昨天晚間6點多，高雄市仁武區八德東路澄德路橋下驚傳墜河意外，31歲邱姓女子與男友范姓男子酒後發生口角，邱女一氣之下獨自離去，未料疑因酒醉，步履蹣跚，竟失足跌入河中，嚇得男友急忙下車搶救，雙雙受困橋下，消防人員及時趕抵現場，將2人救起，未釀成悲劇。

據了解，2人當晚飲酒後爆發爭執，邱女情緒激動、步行離開現場，范男擔心女友安危，開車沿途尋找，行經澄德路橋時，驚見邱女竟墜入橋下河道，當場慌了手腳，急忙向一旁民眾借來繩索，企圖自行垂降救人。

范男雖成功下到河中，並抱起受驚的邱女，但因地勢濕滑、水深難行，無法脫困，只能在冰冷的河水中等待救援；幸好此時仁武警分局員警巡邏經過陸橋，聽見男子呼救聲，立即上前了解，並通報119消防救護人員到場。

救援人員抵達後，迅速評估現場情況，消防隊員以繩索攀降進入河道，合力將兩人吊掛上岸。經初步檢視，邱女意識清楚但右腳扭傷，經送醫治療後無大礙；范男則因體力透支、驚魂未定，陪同女友上救護車。

仁武警分局表示，整起事件並無刑事因素，應是情侶酒後爭執引發的意外。警方提醒，飲酒後不宜情緒激動或靠近危險地形，若發生事故應立即通報專業救援，切勿貿然施救，以免釀成更大危險。



