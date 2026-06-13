酒後吐真言求婚成功 傅子純當年「想婚原因」竟一語成讖

傅子純血癌驟逝，當年和妻子求婚的背後考量，如今竟成為現實。（翻攝自傅子純Instagram）

《新兵日記》男星傅子純日前因急性血癌猝逝，享年46歲，遺孀李佳綺痛失摯愛，悲慟不已。傅子純過去感情生活相當低調，連求婚都是在酒後說出真心話，就相約去公證。他曾受訪表示，其實求婚不是喝醉的一時衝動，而是想到自己長年在北部工作，獨自在外生活，「萬一發生了什麼意外，一定要是老婆才能幫我決定事情」，沒想到如今這樣的考量竟成為現實。

據報，傅子純和李佳綺愛情長跑7年，2018年低調登記結婚，2021年才公開婚訊，當時他接受「民視線上四季」訪問，聊到求婚的過程，兩人有次一起喝酒，藉著醉意酒後吐露真心話，順勢求婚了，隔天起來記憶模糊，李佳綺還問他記不記得說過什麼，「你記得你有跟我求婚嗎？」兩人就這樣決定結婚，約了一天去公證。

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傅子純說，雙方家人認為結婚是私人的事情，想要比較低調的生活，因此沒有刻意公開，只有身邊的親朋好友知道，務實的兩人決定不辦婚宴、也不拍婚紗，「就是單純的蓋印章」，婚後有可愛的毛孩，也沒有一定要生小孩。

法律給彼此保證 盼讓「老婆」幫他決定事情

當時求婚只是酒後一時衝動嗎？傅子純解釋，其實他對婚姻考慮得很實際，很多人覺得在一起久了，少一張證書也沒差，但他仔細思考後認為，法律上的身分是給彼此多一層保障。

傅子純的家人在中部，自己長年隻身在北部工作，萬一有突發狀況，一定要是「老婆」才能代為決定事情，如果單純只是男女朋友，就沒辦法決定關鍵的事情，「其實這方面我是有考慮過」。

傅子純頭七 妻：不准再去看別人了

未料當年這個務實的考量，如今竟然成為殘酷的現實。傅子純7日發現不舒服，開車到急診就醫，到最後都還不知道自己罹患了血癌，突然就這麼走了，讓李佳綺難以接受。今（13日）是傅子純的頭七，李佳綺在臉書心痛發文：「多麼希望這一切只是夢，一覺醒來你還叫我聲『寶貝』。」頭七到了，「不准你再去看別人了，記得回家看看兒子、女兒。」

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