即時中心／綜合報導

台北市信義區一間夜店在昨（16）日凌晨2點多發生酒後鬥毆！一名男子酒後與人發生爭執，反遭對方摔至地面並遭到毆打。警方將兩人帶回派出所後，依違反社會秩序維護法移請裁處。

信義區警方在昨日凌晨巡邏時，接獲位於松壽路某夜店安管報案，稱店內有人打架。到場了解後，是林姓男子酒後與吳姓男子發生爭執，過程中林男欲將吳男摔至地面未果，反遭吳男摔至地面並遭到毆打。

經警方現場查證並調閱監視器後，將違序的兩名男子一併帶回派出所；經詢問雙方無提傷害告訴意願，後續依違反《社會秩序維護法》第87條移請裁處。

廣告 廣告

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／酒後失態！夜店男與人衝突反遭摔毆打 信義警出動帶回法辦

更多民視新聞報導

中國稀土供應協議何時敲定？美財長貝森特：盼感恩節前完成

東北季風報到轉濕冷！北台灣愈晚愈涼 迎風面留意局部大雨

神色慌張露馬腳！警方萬華盤查違停車 竟起獲海洛因、改造手槍

