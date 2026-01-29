酒後失控鬧事！外籍男「砸椅逃跑」遭店家壓制 警到場帶回管束

高雄六合夜市一名外籍男因不勝酒力情緒失控，遭警方帶回派出所實施保護管束。（翻攝畫面）

高雄六合夜市一名外籍男因不勝酒力情緒失控，毀損攤販的椅子，與店家發生口角後逃離，警方獲報後到場處理，將男子帶回派出所實施保護管束。

酒喝多了出事？ 外籍男失控砸毀攤販椅子

新興分局指出，昨（28日）深夜11時許，六合二路一帶，1名26歲外籍男子博男，因飲酒過量導致情緒失控，砸毀商圈攤販椅子，店家制止並求償未果。博男在逃往中山一路途中跌倒，遭店家壓制，警方隨後到場接手，並將其帶回派出所實施保護管束。

警方檢視後確認，博男僅手掌有輕微擦挫傷，當事人表示不需就醫；由於商家負責人事後不願提出告訴，警方對博男實施保護管束，並待其酒醒且情緒穩定後，聯繫其友人將他帶回。

廣告 廣告

新興分局呼籲，民眾飲酒應適量並保持理性，避免酒後失控引發衝突或做出違法行為，警方對於任何破壞社會秩序之行為，絕對依法嚴辦，以維護市民生命財產安全與社會安寧。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

更多鏡週刊報導

被懷疑要毒害浪貓！高雄男失控「持磚爆打鄰居」 遭判刑2個月

坐牢也能談戀愛？花蓮監獄懇親宿舍全曝光 受刑人：夫妻可私密互動

吸金百億還豪捐偵防車「洗白」 邱臣遠代理市府竟同意捐贈惹議