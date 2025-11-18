44歲黃姓男子因不滿已故哥哥的42歲女友林姓繼續同住姑姑的房子，竟在酒後於雲林虎尾鎮街頭狠踹並毆打林女。事發當晚11點，目擊民眾看到黃男毆打林女導致她痛苦倒地，身體赤裸疑似在拉扯中被扯掉，地上還散落紙鈔。黃男哥哥生前接林女同住，哥哥過世後林女仍住此引發黃男不滿釀成暴力衝突，雙方近期就經常爭吵，警方獲報到場著手調查。林女受傷送醫表示將對黃男提告，令人唏噓原是最親密的人如今卻因居住問題大打出手！

酒後失控！虎尾男大街狠踹亡兄女友 只因她不搬家。(圖／TVBS)

事件發生在17日晚間接近11點，地點位於雲林虎尾鎮大庄。當時一名身穿黑色背心的男子對一名女子大聲咆哮，隨後用力踹向她，導致女子痛苦地側倒在地上掙扎。在衝突過程中，女子身體赤裸，疑似先前拉扯中被扯掉，地上還散落著紙鈔。當女子從疼痛中勉強起身，試圖將散落的鈔票裝進手提袋時，男子又朝她揮出一記重拳，隨後才轉身離開現場。

目擊民眾描述事發經過時表示，一開始看到男子在毆打女子，幾分鐘後男子又再次踹向女子，導致女子直接坐倒在地。最後男子又對女子施以重擊後，直接進入屋內，女子也在站起來後跟著進屋。

據了解，打人的黃姓男子與其哥哥原本都住在姑姑名下的房子裡，後來哥哥將42歲的林姓女友接回同住。然而，當哥哥前陣子身故後，林姓女子並未搬離，這讓黃姓男子感到不滿，最終在酒後失控打人。附近居民透露，林姓女子是今年才搬來同住，而且近期雙方就經常發生爭吵，前幾天還曾有警察到訪處理糾紛。

虎尾分局偵查隊副隊長鄭舜元表示，警方獲報到場後已著手調閱監視器，正在釐清事情經過，並將協助女子進行相關法律程序。林姓女子在受傷送醫後表示，將對黃姓男子提起傷害告訴。

令人唏噓的是，黃姓男子與林姓女子原本都是黃男哥哥生前最親密的人，如今卻因居住問題大打出手，甚至將對簿公堂。

