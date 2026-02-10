社會中心／吳玟誼 郭文海 台北報導

酒店經紀喝了酒，行為大脫序！台北市中山分局員警，凌晨在轄區巡邏時，發現一名男子滿臉通紅，走向一輛違規停放的車輛，立刻前往攔查，沒想到，男子超失控，不斷嗆警、罵警，甚至還扯員警的秘錄器，立刻被員警壓制，帶回管束。

金髮男喝的醉醺醺，員警來了沒在怕，大聲狂嗆，一旁長腿辣妹甲依攬牢牢（台語），也沒用。

男子情緒超失控，甚至囂張對警察飆罵髒話，最後更直接扯員警胸前密錄器，這下員警不忍了，直接出手壓制。

廣告 廣告





酒後失控！ 酒店經紀違停還嗆警 扯密錄器遭壓制

酒後失控! 酒店經紀違停還嗆警 扯密錄器遭壓制。（圖／民視新聞）









好好說話不聽，下場就是準備進警局。

事發在10號凌晨3點多，台北市中山區民生東路一段，員警巡邏時發現，這名25歲的酒店經紀，滿臉通紅、疑似準備去開車，立刻上前盤查，沒想到，他情緒激動，違規停車、言語嗆警，又攻擊警方。





酒後失控！ 酒店經紀違停還嗆警 扯密錄器遭壓制

酒後失控! 酒店經紀違停還嗆警 扯密錄器遭壓制。（圖／民視新聞）





酒店經紀醉後大脫序，酒醒後恐怕會對自己的行為後悔不已。





原文出處：酒後失控！ 酒店經紀違停還嗆警 扯密錄器遭壓制

更多民視新聞報導

「Fumi阿姨」踹飛北捷逼讓座婦 法院認「互毆」代價出爐

礁溪旅館頂樓「寶特瓶山」遇強風搖搖欲墜 負責人母親承諾改善

病患家屬領錢付醫藥費…行員狠拒冷回「變遺產就能領」 合庫發聲致歉了

