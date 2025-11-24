中部中心／蔡松霖 雲林報導

雲林虎尾警方，23日深夜接獲報案，指稱有人，在房屋內大聲咆哮，還傳出摔東西聲音，員警到場後發現，他就是17日晚間，在街頭毆打已逝哥哥女友的黃姓男子，同樣是酒後失控，又和女子發生爭執，但他有自殘及傷人的疑慮，員警立即對他施以保護管束，協助強制送醫。

深夜中，傳出咆哮聲，警方獲報不敢大意，火速趕到現場，員警到場，將咆哮男子，從房屋內帶出，只見他，上半身赤裸，雙手被上銬，在員警的壓制下，慢吞吞的，走上警車。

廣告 廣告





酒後失控！雲林男屋內大聲咆哮、摔椅子 警施以保護管束

酒後失控！雲林男屋內大聲咆哮.摔椅子 警獲報趕往現場（圖／翻攝畫面）





23日晚間，雲林虎尾警方接獲民眾報案，說有人在深夜中，大吼大叫，還傳出摔東西的聲響，員警到場，立刻發現，咆哮男子已經酒醉，而且這個人，十分眼熟。

暴走的44歲的黃姓男子，在哥哥去世後，就住進哥哥家，但不滿同屋簷下，還住著哥哥的女友，在1周前，就曾因為當街毆打這名女子，躍上新聞版面，如今又因為酒醉失控，再度踏入警局。





酒後失控！雲林男屋內大聲咆哮、摔椅子 警施以保護管束

男不滿亡兄女友不搬家 酒後失控曾當街毆打（圖／民視新聞）





不滿哥哥女友，一直住在這間房子，黃湯下肚，失控爆發衝突，先前女子，已經對黃姓男子提出傷害告訴，而這次，他當場被施以保護管束，並遭到強制就醫。

《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：酒後失控！雲林男屋內大聲咆哮、摔椅子 警施以保護管束

更多民視新聞報導

疑和女友吵架！ 台中男子情緒失控當街攔車猛捶

台南環保車失控！6車後段遭撞 變電箱也分離

男子光天化日當街縱火！香蕉水瞬間燃爆路口 原因曝光

