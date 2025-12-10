酒後失足！北屯30歲女凌晨與男友吵架後墜樓 繩吊急救送醫保住一命

台中李女疑似酒後與男友吵架，不慎墜樓掉到2樓平台，經警消以繩索吊掛方式將她救下。資料照片（示意圖，非當事人）

今天清晨，台中市北屯區環太東路1處社區大樓驚傳墜樓意外！30歲李姓女子疑因與男友起爭執後情緒失控，又飲酒後站上3樓陽台，不慎失足摔落至2樓造景平台，她全身受傷，動彈不得，但意識清醒，哭泣哀嚎；警消獲報，趕抵現場，以繩索吊掛方式將她安全移下，送醫後暫無生命危險，整起意外原因仍待釐清。

台中市消防局是在今天清晨6時9分接獲通報，指北屯區還太東路某社區大樓2樓平台上，有一名女子倒臥呻吟，勤務中心立刻調派中山分隊，共2部救護車、6名消防人員前往救護。

抵達到場時，發現李女意識清楚，但因為重摔、身體多處受創，她動彈不得，雖意識清醒，但不停哀嚎、哭泣；消防人員鑑於平台周邊無法直接搬運，評估後架設繩索系統，以吊掛方式，將李女穩定移往地面，再由救護車送往國軍台中總醫院治療。

根據初步了解，案發之前，李女與男友因不明原因爆發口角，她激動之餘，大口喝酒發洩情緒，疑似在精神不穩情況下，站上陽台，不慎失足墜樓；警方已著手調查事發時的動線與現場狀況，也將進一步釐清兩人爭執內容及是否涉及其他因素。醫院目前持續為李女進行檢查與治療，所幸意識穩定、無立即生命危險。



