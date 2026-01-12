酒後嫌隔壁太吵 莽男抄長刀刺死友人鄰居判刑8年

柳男酒後嫌隔壁太吵，抄長刀刺死友人鄰居，屏東地院判他8年徒刑並強制監護1年。(記者李立法攝)

〔記者李立法／屏東報導〕屏東柳姓男子到友人家喝酒，因不滿隔壁的卓姓鄰居發出吵雜聲，雙方引爆衝突，柳男酒後失控憤持長刀刺死卓男，全案經屏東地檢署偵結起訴後，屏東地院今天依殺人罪判處柳男8年徒刑，遞奪公權3年，法官並令他於執行完畢後，須入相當處所或以適當方式，施以強制監護1年處分，可上訴。

警方調查，柳男2024年1月20日中午飲酒後，下午又前往友人住處續攤喝酒，到了晚上7點多，因不滿友人隔壁的卓姓鄰居發出聲響過大，雙方因而發生爭執，酒後爆氣的柳男，竟衝回住家取出近30公分長的長刀，朝卓男右前胸刺入，導致被害人心包膜、心臟右心室、肝臟等重要器官被刺傷，送醫急救無效死亡，疑有酗酒問題的柳男，酒後失控在部落犯下殺人案，令地方宗族親友感到震驚，行凶後被警方依殺人罪送辦。

全案經屏檢偵結起訴後移請屏東地院依國民法官法程序審理，因柳男、死者及多位相關證人幾乎都是排族原住民，有些還上了年紀，不諳國語，詰問、勘驗時均須有精通南排灣族語的通譯翻譯，耗費大量時間，恐造成國民法官負擔，影響評議，經被告辯護人提出不行國民參與審判的聲請，檢方及死者家屬也表示同意，屏東地院准予改行一般程度審理此案，並於今天上午宣判。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

