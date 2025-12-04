彰化埔心發生一起令人不寒而慄的暴力事件！69歲的撿資源回收老先生，竟遭初次見面的酒友毆打成重傷，目前已住進加護病房。調查發現，事發當晚，老先生與2名友人在家中喝酒至深夜，隔日清晨，45歲李姓男子被叫醒後竟暴怒攻擊屋主，造成老先生頭部外傷、胸腹部穿刺傷，甚至呼吸衰竭。警方表示，凶嫌隨手拿起現場物品，其中一項是鐵製滾輪，但被害人身上仍有多處傷口，研判凶器不只一種。目前凶嫌已被依殺人未遂罪嫌收押。

酒後惡夢！69歲回收翁渾身傷，初見面酒友竟遭猛擊險送命。

彰化埔心一起令人震驚的暴力事件，一名69歲撿資源回收的李姓老先生遭到初次見面的酒友重傷，目前已住進加護病房。事發當日，李姓屋主與朋友張姓婦人在家中喝酒，期間張婦邀來45歲李姓男子加入，三人共飲至深夜後，李姓男子留宿屋主家中。隔日清晨，李姓男子被叫醒後，竟然暴怒攻擊屋主，使用多種工具將老先生打成重傷，造成頭部外傷及胸腹部穿刺傷，導致呼吸衰竭。

李姓屋主與張姓婦人在家中喝酒，邀來45歲男子加入，醉後後留宿屋主家中，隔日清晨被叫醒後，竟然暴怒攻擊屋主。

事件發生於12月2日清晨，地點位於彰化埔心一間三合院內。埔心消防分隊小隊長林忠本表示，消防人員抵達現場時，發現一名傷者躺在地上，意識昏迷，身上有呼吸衰竭、頭部外傷及胸腹部穿刺傷等多處傷勢。受害的69歲李姓老先生平時以撿拾資源回收為生，家門外堆滿了各種回收物品。

李姓屋主與張姓婦人在家中喝酒，邀來45歲男子加入，醉後後留宿屋主家中，隔日清晨被叫醒後，竟然暴怒攻擊屋主。

根據調查，案發當天，李姓屋主與61歲的張姓婦人在家中飲酒。張婦隨後邀請了她的朋友、45歲的李姓男子一同加入，而屋主與這名李姓男子素未謀面。三人飲酒至深夜後，李姓男子便在屋內留宿。然而隔日清晨，當李姓男子被叫醒時，竟然暴怒攻擊屋主，導致屋主重傷送醫，緊急住進加護病房觀察。

李姓男子被叫醒時，竟然暴怒攻擊屋主，導致屋主重傷送醫。

溪湖偵查隊副隊長溫健博指出，雙方在酒後產生糾紛，李姓嫌犯隨手拿起身邊的物品攻擊李姓被害人，其中一項凶器是現場的一個鐵製滾輪。但由於被害人身上還有穿刺傷，警方推測凶器應不只一種。

被害人傷勢嚴重，頭部、耳朵、臉部、胸部和腹部都有大小不一的傷口。

村長陳秀玲描述被害人傷勢嚴重，頭部、耳朵、臉部、胸部和腹部都有大小不一的傷口。她強調被害人倒在地上正面朝上，根本沒有回手的餘地，情況相當悽慘。這起事件令人感到不可思議，初次見面的兩人前一晚還能愉快暢飲，隔天卻因不明原因演變成嚴重暴力事件。目前，李姓嫌犯已因殺人未遂罪嫌被收押，而案件的詳細調查仍在進行中。

