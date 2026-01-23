酒後想尿卻擠不出半滴？「急性尿滯留」嚴重恐害膀胱破裂

年末尾牙季節來臨，不少民眾在酒桌上豪飲，卻可能面臨急性尿滯留風險。恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕提醒，過量飲酒會麻痺神經、影響膀胱收縮功能，導致膀胱脹滿卻尿不出來，嚴重恐造成膀胱破裂。

年末尾牙季節來臨，不少民眾在酒桌上豪飲，卻可能面臨急性尿滯留風險。（示意圖／Pixabay）

陳鈺昕在臉書專頁「恆昕泌尿科診所」說明，酒精會抑制腦下垂體分泌的抗利尿激素，此激素功用是讓腎臟回收水分、維持體內水分與電解質平衡。一旦抗利尿激素被抑制，腎臟會直接把水分流向膀胱排出，導致尿量增加。然而過量飲酒則會麻痺神經，影響膀胱收縮及尿道括約肌功能，造成急性尿滯留。

廣告 廣告

陳鈺昕指出，有5類族群酒後特別容易出現尿滯留問題。首先是大量飲酒者，過量飲酒會麻痺膀胱收縮神經，導致膀胱無法有效收縮。其次是有攝護腺問題者，常見於40歲以上男性，本身有攝護腺肥大或發炎者，酒精會加劇攝護腺充血腫脹、壓迫尿道造成排尿困難。

第三類是尿道狹窄或結石患者，尿道狹窄會阻礙尿液通過，而結石可能卡在尿道或膀胱頸，阻塞膀胱出口影響排尿。第四類是有憋尿習慣者，長期憋尿會讓膀胱肌肉疲乏，再加上大量飲酒麻痺神經，導致膀胱功能下降。第五類是服用特殊藥物者，部分感冒藥、抗過敏藥含有抗組織胺成分，以及抗憂鬱、氣喘藥等抗膽鹼藥物，會抑制膀胱收縮。

陳鈺昕表示，酒精引起的急性尿滯留主要症狀是膀胱充滿尿液卻難以排出。（圖／Photo AC）

陳鈺昕表示，酒精引起的急性尿滯留主要症狀是膀胱充滿尿液卻難以排出，常見症狀包括排尿困難，用力擠壓腹部也尿不出來或僅幾滴尿液，以及下腹部劇痛、腹部鼓脹，觸摸會有壓痛感。他強調，出現上述症狀需立即送醫導尿處理，避免膀胱破裂、尿液流入腹腔引發感染、失血休克，或尿液逆流至腎臟造成腎臟積水或功能損害。

陳鈺昕建議民眾控制飲酒量，避免短時間內攝取大量酒精並交替喝水稀釋濃度。有尿意就去，定時排空尿液不憋尿，以免增加膀胱負擔。有固定服用抗組織胺、α-受體阻斷劑等藥物者應避免飲酒。若有攝護腺肥大、尿結石等問題，建議及早接受治療。

《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

延伸閱讀

黃岩島海域貨輪翻覆！陸南部戰區+海警救援 菲船員17人獲救

迴轉壽司「自助還收5％服務費」？台壽司郎：服務更好

日職/西武公布春訓名單！林安可一軍出發 林冠臣二軍起步