酒後打賭吞下打火機...藏陸男胃30年 醫用「保險套」神救援

大陸四川成都一名老翁30多年前酒後打賭吞下一支打火機，酒醒後不以為意，甚至完全淡忘。直到最近腹部持續脹痛就醫，醫師透過胃鏡檢查發現這枚長期異物，並使用「保險套」成功取出。

四川老翁30多年前酒後打賭吞下打火機。（圖／翻攝上觀）

據《上觀》新聞報導，這名大爺在30多年前的一次聚會中，因酒後與友人打賭而吞下打火機。「大概是1991年或1992年的夏天，我和幾個朋友一起喝酒」大爺回憶道，當時桌上有兩個設計精美的打火機，眾人越聊越興奮，竟打起賭來。「我說你要是敢吞，我就敢吞。」在酒精作用下，兩人真的將打火機塞進嘴裡。大爺表示：「一下就吞進去了。」酒醒後，他以為打火機會自然排出，便未將此事放在心上。

令人驚訝的是，這支打火機在胃內停留三十餘年，結構仍基本完整，機內甚至還有殘留液體。醫師團隊面對這個棘手的異物取出問題，採取了巧妙的方法。由於打火機表面光滑，不便用鉗子夾住拉出，醫師透過胃鏡將一只保險套送入胃腔，將整個打火機套入其中，最後用異物鉗將其緩慢拖拽出口腔，整個過程約20分鐘。取出的打火機長約7公分，外層覆蓋黑色腐物。

醫生利用保險套將打火機包裹後從胃中取出。（圖／翻攝上觀）

醫師解釋，打火機能在胃中滯留三十多年未被胃酸分解，主要與其材質和胃內環境有關。常見的打火機外殼通常由耐腐蝕的塑料製成，如聚丙烯或ABS，這些高分子聚合物對胃酸有較強的抵抗力。另外，打火機沒有排出體外，是因為胃部出口處幽門口直徑較小，7公分長的打火機難以通過。

醫師特別提醒民眾，切勿將打火機等任何異物吞入腹中，尤其打火機內含易燃易爆的丁烷氣體，吞食後可能在胃中洩漏，與胃酸接觸產生化學反應，導致胃黏膜腐蝕、糜爛、穿孔，甚至危及生命。吞食硬幣、鈕扣電池、磁力珠等異物的事件時常發生，一旦發生，應立即就醫。

