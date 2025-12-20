酒後搭小黃不付錢！醉男「持棍揮舞」司機急報警

醉漢搭霸王車，又持棍棒跟小黃司機爭吵，騎士路過關心險遭波及。（圖／TVBS）

台北市日前發生隨機攻擊案後，高雄湖內區於12月20日早上也傳出男子揮舞棍棒事件。警方抵達現場後發現，這是一起計程車糾紛。一名酒醉男子從高鐵台南站搭乘計程車到高雄湖內區，卻因沒有錢支付450元車資而與司機發生爭執。憤怒之下，該男子還拿出長棍揮舞，導致計程車司機立即報警處理。事件發生在湖內區一處廟宇附近，引起當地居民的恐慌。

醉漢搭霸王車，又持棍棒跟小黃司機爭吵，騎士路過關心險遭波及。（圖／TVBS）

警方到場時，該名男子正躲在金爐後方，見到警察才乖乖向計程車司機低頭致意。警察告訴男子搭車就應該付車資，並要求他先上警車回派出所釐清情況。計程車司機向警方表示，男子不只拒付車資，還拿著棍棒揮舞威脅。監視器畫面顯示，當時計程車司機保持冷靜，拿出手機報警，而失控的男子則拿著長棍在周圍走來走去，路過的機車騎士也被這一幕嚇傻了。

廣告 廣告

事件調查顯示，柯姓男子於20日早上從台南高鐵站搭乘計程車到高雄湖內區民族街，抵達目的地後因酒醉無法支付450元車資，進而與計程車司機發生衝突。福德祠廟公陳先生表示，這名男子最近經常到廟宇附近滋事，曾經亂拿東西並搖晃天公爐，已經兩次被報案帶回派出所，這次是第三次犯案，且跑到高鐵站附近。

醉漢不只搭霸王車，兩度到附近訪友，卻惡搞一旁公廟的設備，因此大家印象深刻。（圖／TVBS）

湖街派出所所長林政憲指出，柯姓男子疑似因酒後情緒不穩，在宮廟金爐旁持棍揮舞。他的行為已違反社會秩序維護法第72條規定，警方將依法予以裁處。據了解，柯姓男子住在附近地區，近期才頻繁到廟宇附近訪友。事發前兩天，他就曾因拿東西敲金爐被廟方報警。這次又故意酒醉鬧事且搭車不付錢，讓附近居民感到十分恐慌。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

更多 TVBS 報導

高雄小港機場周邊煙霧瀰漫 警抓包醉男亂放船難用「發煙筒」

嫌神壇太吵？ 女子撒粗鹽、細石洩憤 遭鄰居反控難相處

丈夫拖行妻拿刀嚇人 狗狗遭砍傷警方處置引爭議

好茫！ 醉男「持拖鞋襲警」頻跌倒糗態曝 下場慘了

