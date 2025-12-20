酒後沒錢付車資！男客暴走揮棍鬧公廟 警到場秒變乖還向司機道歉

高鐵一路搭到湖內男子公廟旁揮棍嚇壞路人。（圖 ／翻攝畫面）

高雄市湖內區20日上午發生一起因酒後失控引發的糾紛事件，1名柯姓男子於上午10時50分左右，自台南高鐵站搭乘計程車前往高雄湖內區民族街，不料下車時卻向司機坦承自己身上沒錢，無法支付車資，雙方因此爆發口角衝突。

根據警方調查，柯男當時明顯酒後情緒不穩，與計程車林姓司機爭執後，突然下車走到附近公廟旁的金爐位置，手持木棍揮舞，行為相當誇張，引發路人側目，也讓司機感到人身安全受到威脅，隨即報警請求協助，警方接獲報案後立即派員趕赴現場，抵達時雖未親眼見到柯男持棍揮舞，但經詢問司機並調閱周邊監視器畫面，確認柯男確實曾在公廟金爐旁揮舞棍棒，其行為已影響公共秩序，所幸現場未造成人員受傷，也未進一步破壞公物。

廣告 廣告

值得注意的是，柯男在看見警方到場後，情緒明顯緩和，不僅配合警方指示，還當場向計程車司機致歉，警方也向他說明相關法律責任與可能面臨的處罰。計程車林姓司機考量現場狀況已平息，最終表示不再追究車資問題，隨後自行離去。

警方指出，柯男酒後失序行為，已違反《社會秩序維護法》第72條，有妨害公共安寧之虞，警方依法將其帶回警察局製作筆錄，後續將依規定裁處，警方也呼籲民眾，飲酒應適量，切勿因一時失控影響他人安全與社會秩序，若搭乘交通工具也應事先確認支付能力，以免衍生不必要的糾紛與法律責任

原始連結

看更多 CTWANT 文章

恐攻釀4死「張文詳細時程表曝光」 4度縱火、5次換裝砍完人還回飯店補彈藥

恐攻釀4死11傷！張文從小就孤僻 「幾乎沒朋友」家人也覺得他很怪

北捷遇恐攻急疏散！閘門全開「免刷票請速出站」 應變能力獲讚