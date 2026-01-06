酒後爆口角！台東弟揮刀捅破兄腹「臟器當場外露」

台東兄弟酒後發生口角，弟弟揮刀砍傷哥哥。（圖／東森新聞）





台東縣關山鎮今天（6日）凌晨驚傳一起手足爭吵悲劇，一對陳姓兄弟因酒後口角引發衝突，沒想到弟弟在爭執中持刀刺傷哥哥腹部，導致臟器外露。闖下大禍的弟弟嚇得立刻打電話求救，所幸哥哥送醫後已無生命危險。

一對陳姓兄弟因酒後口角引發衝突，沒想到弟弟在爭執中持刀刺傷哥哥腹部。（圖／東森新聞）

這起刺傷意外發生在今天凌晨3時左右，據了解，陳姓兄弟倆當時在家中飲酒，卻在酒精催化下爆發口角，過程中弟弟隨手拿起刀子，原只是想嚇唬哥哥，沒想到在拉扯過程裝，刀刃意外刺進哥哥腹部，導致臟器當場外露，場面觸目驚心。

廣告 廣告

弟弟見哥哥受傷，頓時意識到闖下大禍後，立即撥打119求救，台東縣消防局接獲報案後，隨即派遣關山消防大隊的救護人員趕往現場，救護人員初步檢傷後，火速將陳姓傷者送往馬偕台東醫院急救。目前陳姓哥哥生命跡象穩定，已無生命危險，但仍需住院觀察治療。至於詳細的事發經過，還有待進一步釐清。

東森新聞關心您

暴力行為，請勿模仿

酒後找代駕！飲酒過量有礙健康！開車不喝酒，喝酒不開車

更多東森新聞報導

機車從人行道「突襲竄出」 高雄女害6車連撞7人送醫

民進黨彰化縣議員江熊一楓遭「羈押禁見」 地檢署證實

台中民宅大火 疑除濕機冒煙釀災

