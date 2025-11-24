酒後狠心殺二子女 吸毒媽判無期徒刑定讞 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

有毒品前科的蘇姓女子因心情低落，竟在新北市中和區1間汽車旅館內，將自已的一對親生兒女餵食安眠藥後悶死，新北地院國民法官法庭依2個成年人故意對兒童犯殺人罪，判處蘇女無期徒刑、褫奪公權終身，二審駁回上訴；最高法院日前駁回蘇女上訴，判處無期徒刑定讞。

蘇女是在去年5月14日7時許，在新北市中和區某旅館房內，讓正在熟睡的女兒及兒子飲用了混有安眠藥的水，然後於同日9時30分許，先用棉被包裹女兒，用枕頭覆蓋女兒的臉部，並以右手壓住枕頭，過程中女兒醒來且掙扎，但蘇女仍以左手掐住女兒的頸部，導致女兒窒息死亡。

蘇女再於同日10時30分許，用棉被包裹兒子後，跨在兒子的身體上方，用枕頭覆蓋兒子的臉部，並以雙手掐住兒子的頸部，過程中兒子醒來且掙扎，但蘇女仍持續掐頸，導致兒子窒息死亡。

新北地院國民法官審酌蘇女於本案實行之犯罪行為，兼衡蘇女雖為單親媽媽，但有朋友或家人如父親、姐姐與弟弟以及多個社福單位在精神上與金錢上的支援。竟僅因心情低落，想要自殺，而認為子女是自己生的，所以有權殺死他們，無視孩子獨立的生命權，以致於二名天真活潑、秩嫩無辜的幼童枉死，亦使幼童的阿公、舅舅與阿姨因此受有永遠不可磨滅之心靈創痛。

但是，蘇女的男友、姐姐、弟弟，幼稚園老師、安親班老師在偵訊中均證稱，蘇女在案發前，極為疼愛與照顧子女。因此判處無期徒刑。

高院合議審理認為，原審判處蘇女無期徒刑，並無宣判死刑的結果，足證國民法官自有判斷。蘇女及辯護人辯稱原審審判長以曾經判決此類案件死刑而不當誘導國民法官之心證，顯然也是因臆測而產生的誤解。

且被害人2姊弟經餵食安眠藥之後，蘇女又拉K、抽K煙，然後著手殺死甲姐，又拉K、抽K煙，接著殺死乙弟。蘇女從17歲開始施用毒品，明知施用毒品有負面情緒擴大效果，竟在與甲姐、乙弟相處的最後幾天，不斷地施用K煙及毒品咖啡包，放任負面情緒效果擴大，顯然蘇女施用毒品是為了強化殺人意志。

蘇女讓被害人飲用混有安眠藥的水另一目的是為了殺人犯行更容易實行，更能確保產生殺死2人的結果。此由蘇女殺人的過程中，甲姐、乙弟均曾甦醒並且掙扎而蘇女仍持續掐頸，導致甲姐、乙弟窒息死亡，得以認定。

蘇女殺人行為的終局結果，兩個無辜的孩子被澈底剝奪生命；本案並不存在受審判之蘇女錯誤的事實，而原審判處蘇女無期徒刑，並未剝奪蘇女生命法益，蘇女竟然指稱原審量刑過重。蘇女辯稱一心求死，意圖自殺才會帶著兩個孩子一齊死，顯然不足採信。

合議庭認為，蘇女殺害2名幼子，觸犯刑法第271條第1項法定刑死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑殺人罪，2罪，原審非但未宣告死刑，並且雖然判處2個無期徒刑，但依刑法第51條第3款規定只執行1個無期徒刑。

刑罰執行的效果，蘇女將只是身體自由在有限的期間暫時受拘束，依然可以自由呼吸。以原判決所處刑度，蘇女身體自由受拘束25年，而蘇女卻求處服刑15年即恢復自由。

蘇女殺害的對象是蘇女辯稱意欲自殺所以帶著2個孩子一齊死的2條無辜生命，至今仍然為數年的身體自由之刑度差距爭辯；然而2名被殺害的幼子卻已永久終結性命。可認原判決審認蘇女極為凶殘，於判決理由貳之量刑審酌適法、妥當。蘇女上訴求處更輕刑度，無理由，應予駁回。最高法院支持一、二審判決，駁回蘇女上訴，全案定讞。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

