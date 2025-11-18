酒後發瘋！凌晨北市社子島「醉男持刀襲警」 反遭壓制送醫

即時中心／林耿郁報導

今（19）天凌晨時分，北市士林區社子島一帶，一名男子疑似發酒瘋、在家持刀追砍其他家屬；員警上門也險些遭到砍傷。於是警方穿上鎮暴裝備強勢攻堅，最終成功控制該名男子，強制送醫，後續將依法追究刑責。

酒後失態！據士林警分局資訊，今天凌晨0時42分獲報，一名55年次的蔡姓男子疑因飲酒過量、情緒激動，不僅反覆喊叫，甚至持刀意圖攻擊他人，家屬遂報警處理。

沒想到員警到場時，蔡男突然開門，手持利刃揮舞。 兩名38歲員警陳姓、謝姓男女警閃避，使用辣椒水還擊，不慎自狹窄樓梯跌落受傷；嫌犯則退回屋內。

在確認蔡嫌有攻擊行徑後，警方重整旗鼓，穿上鎮暴裝備，並與消防員合力破門，在三樓客廳內順利將蔡男制服；惟其因酒醉仍情緒激動，現場管束後，由救護人員送往榮總醫院治療。

警方表示待蔡男醒酒後，將依妨害公務、殺人未遂等罪嫌，移請偵查隊續行偵辦；至於2名受傷員警，亦已送醫治療。

警方持盾牌、警棍準備上樓攻堅。（圖／民視新聞）《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

