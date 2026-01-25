酒後看捷運工地閃光燈礙眼！ 2外籍觀光客「失控撒野」沿路破壞被逮

【記者曾佳俊／新北報導】台北市2名外籍遊客飲酒後上演脫序行為，今（25）日凌晨行經國語實小至和平西路口一帶捷運施工路段時，竟沿途破壞路邊設置的施工閃光燈等交通管制器材，轄區中正第二分局獲報後立即派員追查，並在短時間內掌握嫌犯身分，2人酒醒也對做為感到後悔，事後雙方達成和解暫不提告。

25日凌晨1時6分許，有民眾報案指出，在台北市中正區和平西路與南海路口目擊有人蓄意破壞捷運施工路段的交通管制設備，警方獲報後立即派員到場處理。

警員抵達現場後，發現多具施工用閃光燈具遭到毀損，隨即調閱周邊監視器畫面進行追查，經比對確認，涉案者為兩名來台觀光的外籍遊客。警方表示，兩人在接受盤查時神情略顯醉意，並坦承因飲酒後神智不清，一時失控才做出破壞行為。

警方隨即聯繫負責該路段捷運工程的相關負責人到場了解狀況，並協助釐清受損設備及賠償金額。經警方居中協調後，兩名外籍遊客對自身行為表達悔意，並承諾負責相關修復與賠償事宜，雙方最終達成和解，工程負責人亦表示不提出刑事告訴。

中正第二分局呼籲，民眾飲酒應適量並保持自制，避免酒後失序行為影響公共安全，若飲酒後無法自我控制，應由親友陪同返家，以免發生危險或觸法。

