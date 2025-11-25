酒後移車8分鐘代價出爐！ 周孝安判刑2月

周孝安。資料照片

41歲藝人周孝安10月24日凌晨與友人聚會飲酒後，準備搭車返家，臨時起意要先把停在路邊的座車移入停車場，豈料剛上路的就遇上警察攔查，員警在他下車時聞到濃濃酒味，隨即實施酒測，發現超標，將他移送台北地檢署偵辦，北檢依公共危險罪嫌提起公訴，並聲請法院簡易判決。北院25日判決出爐，判處周孝安有期徒刑2個月，得易科罰金。可上訴。

判決指出，周孝安本次飲酒後吐氣所含酒精濃度已達每公升0.25毫克以上，仍執意駕駛自用小客車行駛於道路，危及公眾交通安全；周孝安為警查獲並換算的吐氣所含酒精濃度高達每公升0.28毫克，殊屬不該，惟念其犯後坦認犯行，態度良好等情，及其智識程度、生活狀況與素行等其他一切情狀，判處有期徒刑2月。

廣告 廣告

27日周孝安經紀人向媒體表示，當天周孝安有叫代駕，就在等待的途中，看到前方停車格出現空位，他想將車移至僅距離兩部車的車格內即被逮，但也不否認：「有喝酒開車就是錯！」

周孝安2001年在《我猜我猜我猜猜猜》節目中以「雙腿繞頭」的高難度瑜伽表演受到矚目，之後陸續演出李聖傑、孫燕姿、梁詠琪等人的MV及多部電視劇，曾以《C.S.I.C鑑識英雄》入圍第50屆金鐘獎戲劇節目男主角獎。

感情方面，周孝安2012年與女星江祖平因合作《廉政英雄》傳出戀情，兩人曾被拍到牽手逛街，姊弟戀維持約半年後分手；2019年再與「象迷娘」陳天仁交往，並在2021年結婚生女，但婚姻僅維持兩年即告結束。

★《鏡報》提醒您：喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。



回到原文

更多鏡報報導

南投角頭「瘋寬」自戕收場！曾組狗頭幫壟斷砂石、逼債剪手指

幕後／扛家計慘遇黑道洗車行 身障青年遭「地方毒瘤」暴力討債！一家僅存積蓄轉眼成空

黃子佼二審獲緩刑！ 一審判8月、二審加重改判卻免關