酒後花8分鐘移車被逮 周孝安酒駕判決出爐

藝人周孝安10月24日凌晨在台北錢櫃忠孝店飲酒後，因擔心臨停在黃線的車輛被開罰，決定自行將車移到停車格。未料短短8分鐘的移車過程中因未打方向燈遭警方攔查，酒測值達0.28毫克，超過法定標準，被依公共危險罪現行犯逮捕。台北地院今（25日）宣判，認定他酒後駕駛屬實，處有期徒刑2月，可易科罰金。

根據警方紀錄，事發當天凌晨3時50分，周孝安在和友人聚會後走進車內，準備將車開往附近停車格。約3時58分，他行經忠孝東路四段巷弄路口時，因靠左停車未打方向燈，引起巡邏員警注意。警方上前攔查後，聞到他身上濃烈酒味，酒測結果為0.28毫克。

警方當場將他依公共危險罪移送台北地檢署。偵訊中，周孝安全盤坦承自己飲酒後駕車，檢察官之後依《刑法》公共危險罪向法院提起公訴並聲請簡易判決。法院審理後今裁定，判處有期徒刑2月，得易科罰金。

事發後，周孝安經紀人回應，強調周當時已等待代駕約50分鐘，但遲遲無人接單，他才會決定把車挪到前方的停車格，卻在下車準備離開時遭警察攔查。經紀人表示：「有喝酒開車就是錯。」並透露車輛目前仍遭扣押，但周孝安的駕照未被吊銷，後續也將完全配合司法程序。

