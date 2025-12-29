酒後誤認「網婆」當街踹打陳沂！動手主嫌落跑遭通緝 開車接應共犯判刑9月

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

網紅陳沂去（2024）年2月在台北市住處附近，遭陌生男子當街毆打襲擊，導致耳部受傷流血，事件引發社會譁然。動手的黃姓男子被捕後辯稱，自己酒後誤認陳沂是曾經網戀失敗的「網婆」，因而失控動手，訊後以5萬元交保，但隨即失聯，北檢已對其發布通緝，至於當天開車接應的同夥周姓男子，則被依《傷害罪》起訴，台北地院今（29）日判周男有期徒刑9個月，全案可上訴。

網紅陳沂2024年2月在台北街頭，遭陌生男子揮拳痛毆。（圖／翻攝畫面）

起訴指出，2024年2月5日凌晨3時許，黃、周受不明人士指使，在陳沂台北市八德路住處附近徘徊、勘查環境後離去，在上午9時39分許2人再度前往現場埋伏，期間黃男還步行確認陳沂住處門牌。直至下午4時許，黃男見陳沂走出住處，一路尾隨至長安東路，並當街以手機攻擊陳沂的頭部，隨後施以踹打，導致陳沂頭部受鈍挫傷、雙耳受擦挫傷等；陳沂事後召開記者會，控訴遭有心人士攻擊，嚴厲譴責暴力行為，並與母親相擁痛哭，也有在粉專發文表示「我不好，很害怕！」

轄區松山警分局警員獲報後，先後拘提黃、周2人到案，黃男到案辯稱事前喝了酒，在路上巧遇陳沂後，將她誤認為是曾讓自己受傷的「網婆」，因而失控動手，並強調未受任何人指使。檢方訊後，諭令黃男、周男2人各以5萬元交保，但黃男在交保後人間蒸發，因傳拘無著被發布通緝，而開車接應的周男則依《傷害罪》起訴，北院今日判處9月有期徒刑。

另外，陳沂與周男今日皆未到庭聆判，據《ETtoday新聞雲》報導，陳沂受訪回應，希望司法能實現公平正義，讓被害人免於恐懼，「我只能相信司法，受害者無能為力」。

