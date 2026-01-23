酒後違序影響捷運行車安全 警方即時強勢介入依法裁罰

圖說：發言人臺北市士林分局蘭雅派出所副所長汪揚諺。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市士林分局蘭雅派出所於1月22日21時許接獲通報，轄內芝山捷運站內發生旅客危險行為，嚴重影響列車行車安全，士林分局獲報後立即派遣警力迅速到場處理，展現維護公共運輸秩序之強勢作為。

員警到場後了解，現場係違序人陳姓男子酒後搭乘捷運，於月台將手臂伸出閘門外，致列車進站時，列車長發現異狀並依規定鳴笛警告，惟陳男仍未配合，迫使列車緊急煞車，已明顯危害行車與乘客安全。現場捷運站方依法認定其違反《大眾捷運法》第50條之1第1項第2款規定，當場裁處新臺幣1萬元罰鍰，陳男因飲酒情緒激動且不滿裁罰而大聲咆哮，警方即時戒護、強勢約制，防止事態擴大，並持續安撫陳男，待其情緒平穩後協助其安全離站。

士林分局強調，對於任何危害大眾運輸安全之行為，均將採取即時、強勢且依法究辦之作為，絕不寬貸。並呼籲民眾切勿酒後搭乘捷運或從事危險、違序行為，以免因一時失序影響公共安全，警方將持續加強巡守與取締，確保市民乘車安全無虞。