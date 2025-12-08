酒後開車出停車場等代駕 竟「醉」投羅網停進警車格遭逮

男子駛出停車場後看見停車格就停了進去，殊不知已經佔用到警方車格。翻攝畫面

台北市大安區22日凌晨驚見一名男子酒駕「自己送上門」。大安分局敦化南路派出所員警於凌晨1時許巡邏返所途中，發現58歲杜姓男子駕駛自小客車，直接停進派出所旁的警用專用停車格，明顯違規，遂上前盤查，不料意外查出酒駕，全案當場曝光。

據悉，當時杜男剛從派出所旁飯店的行政酒廊離開，坦承喝了紅酒與雞尾酒，並已事先聯絡代駕服務。由於飯店停車場出口就在派出所後方，杜男開車駛出後看見車格便暫停，準備等待代駕到場，未料竟誤停在警用專用車位。

員警靠近時立即聞到濃厚酒味，將杜男帶回派出所進行酒精呼氣測試，測得酒測值高達 0.28mg/L，已超過法定標準。杜男辯稱原意是等代駕，卻因疏忽停錯位置，反而讓酒駕行為曝光。

警方依《刑法》公共危險罪將杜男移送台北地檢署偵辦，並依道路交通管理處罰條例開單取締其違停警用車格行為。

大安分局呼籲，酒後駕車危險性極高，任何僥倖心態都可能導致無可挽回的遺憾。民眾飲酒後應使用代駕、搭乘大眾運輸或請友人接送，警方也將持續加強巡邏與路檢，對酒駕零容忍，以維護公共安全。



