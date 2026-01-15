酒後開車 7旬翁自撞電線桿

〔記者王冠仁／台北報導〕7旬石姓老翁昨天晚上跟朋友在台北市區聚會喝酒後，心存僥倖自行開車上路，打算返回北投區住處；他酒駕行經北投區吉利街附近時，疑因不勝酒力，車輛居然失控撞上路旁電線桿。轄區員警到場處理後，隨即發現石渾身酒氣，員警對他酒測，發現他酒測值達0.65毫克，當場將他逮捕並依公共危險罪嫌送辦。

北市警北投分局在昨天晚上9時許接獲報案，民眾聲稱吉利街附近有1輛轎車撞上路旁電線桿。

轄區員警獲報趕到現場，並與駕車的石姓老翁交談，沒想到他一開口，員警就聞到他身上有濃厚酒味，員警研判是起酒駕事件，隨即對他酒測，他酒測值達0.65毫克。

廣告 廣告

石聲稱，他當天稍早跟朋友在台北市區聚會喝酒，他認為自己酒喝不多，還能開車上路，於是心存僥倖打算自行駕車返回住處。

北投分局呼籲，酒駕行為不僅危及自己生命，對其他用路人亦造成重大威脅。駕駛交通工具應遵守道路交通安全相關規範，嚴禁酒後駕車行為，請用路人切勿以身試法。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

【看原文連結】

更多自由時報報導

內行人也不敢買！修車師傅點名11款SUV「買了必後悔」

行人遭撞命危！高雄鳳山路口設左轉號誌 民眾仍違規4天開50罰單

AIT火大？ 她加碼爆：華府智庫問黃國昌這1題也被嚇到！

「小鳥吃吐司」爆欠薪疑惡意倒閉！老闆落跑 18員工申請勞資調解

