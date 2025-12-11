酒後闖寢室！空軍中尉強逼男部屬17分鐘：謝謝你配合

空軍一名江姓男中尉在服役期間的一次飲酒後，對一名男性同袍（A男）實施了強制性交行為。（示意圖／翻攝自pixabay）





軍中傳出一起令人震驚的強制性交案。空軍一名江姓男中尉在服役期間的一次飲酒後，擅闖同袍寢室，對一名男性同袍（A男）實施了強制性交行為。這起案件經上訴後，高等法院台南分院維持原判，並經最高法院駁回上訴，全案定讞，江男最終被判處有期徒刑3年10月。

根據判決書，這名江姓男子原為現役軍人，已於民國112年8月11日退伍。其犯行發生於服役期間的112年5月31日深夜，在空軍配料件總庫台南營區內。

事發當晚10點51分左右，江男在飲酒後，逕自進入部屬A男的寢室，未經同意上床從後環抱正在休息的A男，並伸手進入A男褲內，雖遭A男阻止，江男仍持續犯行。江男隨後竟強行脫下A男的褲子，以口部侵犯。A男雖極力反抗，但江男並未停止，之後江男脫下自己的褲子，要求A男遭拒後，又出手侵犯。

江男在飲酒後，逕自進入部屬A男的寢室。（示意圖／翻攝自pexels）

儘管江男在審理過程中始終否認有強制性交犯行，辯稱自己當時因醉意而睡著，僅有擁抱A男。但法院調閱監視器影像，發現被告在寢室內停留的時間約17分鐘，與他自稱睡著30至50分鐘的說法明顯不符。

江男在審理過程中始終否認有強制性交犯行，辯稱自己當時因醉意而睡著。（示意圖／翻攝自photoAC）

法院特別採信了被害人A男的完整證詞，並認定其證詞具備真實性。法官審酌，A男與被告本是軍中同袍，階級相距甚大，彼此間並無仇恨或追求關係，A男顯然沒有誣陷被告的動機。此外，被告在離開寢室後，立即傳送「對不起啊」、「謝謝你配合」、「愛你」等訊息給A男，而A男回覆「太恐怖了」、「別再來煩我就好」，顯示A男受到極大驚嚇。

法官綜合監視器畫面、兩人對話紀錄，以及A男的家屬與上級（龔姓士官長、郭姓少校）所證實的A男事後情緒緊張、不安等情況，認定被告所為已構成強制性交罪。

法院最終認為，被告的行為嚴重侵害了被害人的性自主權，導致被害人身心受創，迄今除了留守，不敢留在部隊睡覺，且要開燈睡覺。考量被告犯後始終未能面對過錯，亦未能彌補對被害人造成的傷害，因此一、二審均依《陸海空軍刑法》與《刑法》的規定，判處其有期徒刑3年10月。全案上訴至最高法院後遭到駁回，本案最終定讞。

全案上訴至最高法院後遭到駁回，本案最終定讞。（示意圖／翻攝自pexels）

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

