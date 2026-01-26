酒後靜置隔離 恐變用健保睡覺
日前有男子酒後自傷，大鬧台中澄清醫院中港院區急診處，毆打護理師致腦震盪。醫師工會直言，不該把所有暴力歸類為酒醉誤事，且不論醫護有無提告，國家都應追究當事人惡行。衛福部次長林靜儀則向法界喊話，不要再認為病人身體不舒服「其情可憫」，傷害救命治療的人是加倍惡劣。
每到尾牙季節，酒後鬧事時有所聞。北市醫師職業工會理事長陳亮甫指出，許多民眾遇到酒醉者會打電話找救護車，最後在急診睡一覺出院，這類咎由自取的娛樂行為令人厭煩，酒醉暴力也對醫療人員與其他病患造成威脅。
陳亮甫說，酒醉引起的意識障礙往往難以鑑別，且酒精過量可能致死；站在醫療人員立場，任何程度的意識不清都應審慎評估，但也不要對急診有過分的期待。
他表示，急診首要任務是確認患者有無嚴重問題，比如呼吸道被嘔吐物阻塞，但沒有所謂「醒酒神藥」。如果無法克制患者不自制的娛樂行為，請家屬認命的清理酒醉者造成的髒汙與便溺，這絕非醫療人員職責。
陳亮甫指出，政府多次修法讓醫療暴力受到重懲，但當檢警詢問是否向暴力者提告時，好像如果醫護不主動提告，施暴者就會逍遙法外，但《醫療法》第106條精神是「不論有無提告，國家都要追究當事人惡行」。
林靜儀也發文強調，狂躁醉酒者沒有立即生命危險，支持醫療人員避開、靜置，優先保護自己。至於我國醫院是否比照瑞士，針對還無法確定病況的急性精神病人或醉酒神智混亂的人設「靜置隔離室」，先隔離觀察？林靜儀感嘆，這在台灣恐變成「送急診室用健保睡覺」的便道。
（禁止酒駕 飲酒過量有害健康）
