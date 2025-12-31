酒後頭暈、噁心怎辦？網一致點名「這1招」 竟然超簡單

不論是親友聚餐或慶功小酌，飲酒常是放鬆心情的方式，但若不慎飲酒過量，隔天常會伴隨頭暈、噁心、嘔吐等惱人的「宿醉」症狀。為了幫助大家應對酒後不適，本篇整理了網友熱議的7大緩解宿醉方式，帶您了解有哪些實用的應對策略，讓身體能更快恢復舒適狀態。





宿醉救星竟然是它？ 網推「多喝水」最直接有效



觀察近1年網友針對「緩解宿醉方式」的相關話題討論，可以發現「多喝水」是多數人認為最直接且有效的方式。由於酒精具有利尿作用，喝酒時排出的水分約為攝取量的3至4倍，使身體容易脫水，出現口渴、疲倦等症狀，因此補充水分能夠緩解不適；也有營養師提到「最有效的解酒液就是水！」指出適度補水有助於身體代謝酒精，是酒後最基本、也最容易執行的應對方式。

網友分享「高蛋白質食物」解宿醉 保護胃壁、減緩酒精吸收



「食用富含蛋白質食物」同樣是網友常提及的宿醉方式之一。不少人分享自己習慣在喝酒時搭配雞蛋、豆製品、雞肉或魚肉等食物，認為進食後較不容易感到胃部不適，也能降低酒精帶來的刺激感。

也有網友分享自己酒後最愛的「解酒食物」，如牛肉麵、豬肉湯飯、雞湯等含有蛋白質的熱食，覺得吃完之後「精神明顯好一些」。



解酒產品真的有用嗎？效果因人而異 長期使用恐產生「無感」落差



另一方面，社群中也不乏對「解酒產品」的討論，有網友表示首次嘗試解酒膠囊後，飲酒隔天的不適感明顯減輕，直呼「昨天混了一堆（酒），今天一早竟然完全沒事」；不過，也有網友提到「我一開始也覺得有些解酒藥很有用，但漸漸的都無感了」，認為解酒產品的使用感受會因人而異。



除了喝水還有這些 網友熱議「補電解質、按摩、攝取油脂」等解宿醉妙招



此外，其他網友的解宿醉妙招還包含「攝取營養油脂」、「按摩」、「喝牛奶」以及「補充電解質」等，從不同面向嘗試減輕酒後的不適感。飲酒本意是放鬆心情，但若喝太多，宿醉真的會讓隔天生活大亂；不妨記下這7種討論度最高的解宿醉方式，並適量飲酒，才能喝得盡興、隔天也不用痛苦醒來！



常春月刊提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／NOW健康、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

