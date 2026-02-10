酒後駕車撞斷腸 術後復原幸良好只有小腸短少

▲台東基督教醫院創傷外科醫師廖得凱從電腦斷層影像判斷酒駕自撞的男子小腸血管疑有外滲血液，加上血壓變得不穩，而決定緊急開刀。

台東基督教醫院創傷外科醫師廖得凱提醒酒後反應判斷都失準

【記者 朱達志／台東 報導】農曆年節將至，親友聚會飲酒機會大增，台東基督教醫院創傷外科醫師廖得凱提醒，酒後的判斷力、反應力都會降低，在東基幾乎每個月都會收到酒駕造成創傷的病人，平均一季就有一例為重大外傷須緊急手術。去（2025）年有位四十九歲男子酒後開車自撞竟然把小腸撞斷了，其中有三十公分完全斷裂、六十公分撕裂傷。所幸男子緊急手術順利、復原情況良好。但並非每個人都能如此幸運，務必酒後不開車，安全是回家唯一的路。

撞斷小腸、撞破膀胱

廖得凱醫師表示，在東基服務一年多來，遇過兩例印象深刻的酒駕創傷案例。四十九歲男子送抵急診時意識清楚，但腹痛、血壓持續下探、心跳不穩，經檢查評估決定緊急開刀。原來是小腸多處破裂、撕裂，甚至有斷面分離、缺血變色，伴隨腹腔嚴重出血，歷經近四小時的緊急輸血、重建、縫合，順利完成手術，但術後小腸長度剩下約兩百五十公分（成人小腸長度約三百五十至五百公分）。

「術後才是關鍵。」廖醫師指出，要通過五個關卡才算平安過關，幸好擔憂的流血問題，以及腸子灌流、滲漏、通暢等問題都一一克服。男子出院後，持續在門診追蹤兩個月，幸未因為這場酒後自撞創傷造成嚴重後遺症。

另一例是五十三歲男子酒後騎機車跌倒後腹部疼痛，由家屬送至東基急診。「當時病人只記得前一刻還在喝酒，下一刻就在急診了。」廖醫師說，男子雖無明顯外傷，初步檢查結果仍建議留院觀察，因為超音波影像看見腹腔內有液體。果然隔日男子酒醒後，下腹部疼痛難耐，終於同意手術。出血點並非最常見的肝臟、脾臟，而是膀胱破了一個約四乘三公分的大洞，腹膜、小腸也有小撕裂傷，最後縫合傷口、抽出超過一千西西血性腹水，並放置導尿管，出院後在一般外科及泌尿科門診追蹤一個月康復。

▲東基創傷外科醫師廖得凱在診間細心照顧病人的腿部傷口。

死亡交通事故約十分之一為酒駕

根據台灣酒駕防制社會關懷協會資料，台灣近十年來，每年死於交通事故人數約三千人，其中約十分之一為酒駕致死。而台東縣警局統計，2025年台東縣因交通事故死亡有三十二人，其中酒駕事故死亡有四人，與全國的比例相當。

廖醫師說明，酒後開車容易釀災的原因，首先是飲酒者受酒精影響，對周遭的感知能力降低，無法及時掌握前方狀況，容易超出對速度的認知，而超速或闖紅燈；其次在意外發生時，多數人會下意識地保護身體最核心的地方，例如頭部、胸腹，避免致死性傷害。但酒駕者完全喪失這項功能，難以及時保護，所以致死率幾乎是非酒駕交通事故的五倍。

「飲酒會增加體內的多巴胺，令人快樂。開心沒問題，但一定要安全。」廖醫師表示，從法院判決數來看，台東縣的酒駕判決案件遠不及其他縣市，若以人口數換算，每十萬人有五百四十二筆，酒駕比例則高於其他縣市，不外乎與大眾運輸不便、個人僥倖心理及文化因素有關。交通事故不一定能避免，但酒駕所造成的交通事故絕對是可以預防的。提醒民眾逢年過節親友返鄉聚會難免小酌，請事先找好代駕或交通接送，千萬不要為了一時的「醉」開心斷送幸福。（照片記者朱達志翻攝）