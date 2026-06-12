酒後騎車一路蛇行！新莊醉女分局旁自撞 手腳骨折送醫

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消防人員到場將鄧女送醫。（圖／翻攝畫面）





新北市一名鄧姓女子，今天（12日）凌晨聚餐後仍執意騎車返家，一路上在中正路上蛇行搖擺，未料，卻在新莊分局旁突然往右偏型，自撞路邊地下室樓梯護欄，警、消獲報到場發現她右手及右腳皆骨折及四肢擦挫傷，酒測值0.79MG/L，詢後將依公共危險罪嫌偵辦。

鄧女騎車不斷左右飄移。（圖／翻攝畫面）

據了解，33歲鄧姓女子今天（12日）凌晨2時許，參加餐敘席間喝了不少酒，仍執意騎車要返家，一路沿著新莊區中正路往桃園方向行駛，過程中，騎車不斷蛇行左搖右晃。

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鄧女騎車不斷左右飄移。（圖／翻攝畫面）

鄧女行經新莊分局前時，突然向右偏行並自撞往地下室樓梯護欄，所幸並未波及他人，警、消獲報到場時，發現她右手及右腳皆骨折及四肢擦挫傷，酒測值為0.79MG/L涉公共危險罪嫌將移請新北地檢署偵辦。

監視器錄下鄧女行經新莊分局前時，突然往右側偏移。（圖／翻攝畫面）

新莊分局也呼籲，「開車不喝酒，喝酒不開車」，酒後駕車不僅危害自身安全，更嚴重威脅他人生命財產；警方將持續加強轄區酒駕取締，請民眾切勿心存僥倖，如有飲酒需求應搭乘大眾運輸工具、利用代駕服務或由親友接送，共同維護道路交通安全。

警方到場釐清車禍原因。（圖／翻攝畫面）

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