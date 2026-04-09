「酒後騎馬」上路！是否涉酒駕惹議….警方回應了

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社會中心／新北報導

三峽北大特區日前有民眾騎馬上路被開罰。（圖／資料照）

新北市一名民眾日前酒後騎腳踏車上路遭警攔查開罰，有網友提出疑問，酒後騎馬會有事嗎？據過去案例，在道路上有騎馬的行為，不管騎乘者有沒有喝酒，就已違反《道路交通管理處罰條例》，警察可依法開罰。如果酒後騎馬上路或造成事故，恐另被依涉犯公共危險罪法辦。

在新北市三峽北大特區內看到有人騎馬在馬路上走，民眾拍下畫面分享「馬路是不是給馬走的」引起熱議。警方網路巡邏發現，隨即回覆留言「相關行為已違反交通規則，將依法開罰。」

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警方指出，道路上有騎馬行為，已違反《道路交通管理處罰條例》第84條規定，疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人300元以上600元以下罰鍰。民眾若是使用獸力車，如馬車等，也應先向直轄市、縣市政府申請核可，違者可處300元罰鍰，並禁止通行。

高雄市多年前曾發生一起「騎馬酒駕」意外，一名男子酒後騎馬在道路上，還闖紅燈穿越斑馬線，一名女機車騎士不慎撞上馬匹倒地受傷，騎馬男子事後被警方依違反《道路交通管理處罰條例》開罰。現今如發生這種情況，警方指出，除了被開罰之外，違者恐另被依涉犯公共危險罪法辦。

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