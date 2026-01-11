酒後驚魂！台大博士生控警「無故上銬」 警曝第一視角：他瘋狂挑釁

社會中心／程正邦報導

北市信義區夜店門口8日凌晨爆警民衝突，引起路人圍觀。（圖／翻攝畫面）

深夜的台北信義區街頭，除了熱鬧的夜生活，偶爾也會上演令人尷尬的失控場面。一名自稱「台大博士班榜首」的王姓男子，於 8 日凌晨在松壽路一帶與他人發生爭執，隨後遭信義分局員警制伏並帶回派出所。事後該名男子在網路發文控訴警方「執法過當」且無故上銬，引發網友熱議。然而，隨著警方公布密錄器畫面，事件真相卻大翻盤。

民眾控遭無理由上銬！警曝管束過程，酒醉男嗆：「你打我阿！我台大博士班榜首」。（圖／翻攝畫面）

男子控訴：冷靜配合卻遭暴力壓制

根據王姓男子的說法，他主張事發當下全程冷靜配合，既未抗拒也無施財、逃逸之意。他控訴警方在未告知法律依據、未先行警告的情況下，便對他實施身體壓制並強行上手銬，手銬甚至持續扣押長達 1.5 小時。王男表示，過程造成他手腕青紫流血、額頭瘀青，目前已完成驗傷，並正式向督察室陳情，要求警方在 7 日內書面說明上銬的具體事由，否則將依法續行救濟。

王男在夜店與人發生糾紛，還酒醉嗆警，遭員警壓制上銬逮捕。（圖／翻攝畫面）

警方還原現場：酒醉男進逼挑釁「你幾星啦？」

面對指控，信義警分局公布了第一線員警的「管束視角」。畫面中王姓男子渾身酒氣，不斷對著值勤員警大聲叫囂，言語間充滿優越感與挑釁，不僅頻頻逼問員警「你幾星啦？」、「你打我啊！」更自豪高喊「我是台大博士班榜首」。

警方指出，當日凌晨 3 時 50 分，員警見王男與戴姓、古姓男子發生激烈口角，上前欲排解糾紛，不料王男卻轉向辱罵員警三字經，並數度挺起胸膛進逼、脅迫員警。

王男發文控警無故上銬，害他手腕黑青流血、額頭出現瘀青，已驗傷要向上級反映依法救濟。（圖／翻攝畫面）

法律觀點：警職法第 19 條的發動時機

針對為何上銬，信義分局發聲說明，現場認定該名王姓男子已處於酒後脫序失控狀態。為了預防其後續對他人或自身造成生命、身體之危險，警方依據《警察職權行使法》第 19 條第 1 項規定，對其實施「保護管束」，並依規定通報勤務指揮中心。警方強調，判斷當事人具備高度攻擊性或無法控制行為時，施以強制力是為了公共安全與法治秩序。

這起「博士生對決波麗士」的案件目前已進入督察程序。雖然王男堅持其基本人權受損，但警方公布的畫面讓不少網友倒戈，認為高學歷不代表能無視公權力。警方已保全相關監視器與密錄器影像，將在調查完畢後給予陳情人書面回覆。

