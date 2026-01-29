酒後鬥毆 男揮刀釀1死3傷

苗栗縣頭份市一間KTV於二十九日凌晨發生鬥毆事件，雙方人馬酒後口角爆發全武行，其中三十歲段姓男子（中）拿出摺疊刀攻擊刺傷四人，其中莊姓男子傷勢嚴重，送醫後不治身亡。警方火速將段嫌在內等滋事分子逮捕送辦。（警方提供／中央社）

本報綜合報導

苗栗縣頭份市一間ＫＴＶ二十九日凌晨發生鬥毆事件，兩方人馬酒後口角爆發全武行，其中三十歲段姓男子拿出摺疊刀攻擊刺傷四人，其中一人送醫不治，警方火速在五小時內將段嫌在內滋事分子逮捕送辦。

苗栗縣消防局指出，昨天凌晨近一時許接獲通報頭份市公北三路金錢豹ＫＴＶ發生創傷救護案，救護人員到場發現傷者四名，其中莊姓男子（五十三歲）倒臥門口廣場停車場，胸口、頸部有致命傷口，已呈ＯＨＣＡ。

現場傷者還有四十八歲林姓男子，胸口、手部有刀傷，五十四歲林姓男子頭部撕裂傷，兩人分別倒臥酒店內大廳及門口沙發，消防局均分派救護車送醫；另有三十八歲陳姓男子拒絕送醫。

初步了解衝突原因為雙方酒客酒後發生口角糾紛進而產生衝突，期間段嫌持摺疊刀攻擊，導致在場四人受傷，其中莊男因傷勢嚴重，送醫後不治身亡。

警方調查，段嫌和莊姓死者分別與多名友人各自在ＫＴＶ包廂飲酒唱歌，酒後結帳準備離開時，雙方陣營疑因言語略帶粗話，遭對方誤以為在嗆聲，爆發肢體衝突，從店內打到店外。