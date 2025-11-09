酒後鬧事被「表叔」訓示！誤認妻子委屈 丈夫持刀砍傷2人

楊姓男子誤認太太受委屈，持刀砍傷表叔，自己也受傷送醫。（圖／TVBS）

台東大麻里鄉金崙村日前發生一起酒後流血衝突事件，一名楊姓男子因誤以為妻子受委屈，持刀攻擊妻子的表叔及一名周姓勸阻者，造成兩人受傷送醫。事件起因於當事人參加族人滿月酒後，因酒醉與親友發生衝突，表叔出面勸阻時，陳姓女子下跪道歉，卻被丈夫誤解情況而憤而持刀攻擊。雖然傷者無生命危險，楊姓男子事後也表示後悔，但仍被警方依殺人未遂罪嫌移送法辦。

事件發生在9日凌晨，陳姓女子與楊姓丈夫前一晚從台東市區返回金崙參加族人滿月酒。酒席間，陳女因喝醉與親友產生摩擦，她的表叔出面勸阻，陳女隨即下跪向表叔道歉。現場畫面顯示，陳女邊哭邊求饒說：「對不起，對不起，起來啦。」表叔上前將她扶起，此時楊姓丈夫誤以為妻子受到委屈，憤怒地表示：「還要我老婆求你喔，不要。」隨後楊男突然衝出，將表叔推開，並拿出刀具攻擊。

在混亂中，一名周姓男子上前勸阻也被刺傷背部。所幸當時巡邏警員及時發現並制止，避免事態進一步惡化。目擊民眾對楊男怒斥：「起來啦靠你自己，站起來啦，你敢砍人，你就給我負責。」台東縣太麻里鄉鄉民代表陳孫金表示：「她老公衝出來，他也不知道那個男的，他也要叫表叔，他看到他就一刀直接砍了，唉...所以呀，現在大家都講開了，後悔也來不及了。」

參加族人滿月酒喝掛，親友互看不順眼，演變成當街大亂鬥。（圖／TVBS）

台東縣大武警分局金崙所長林源智表示，全案將依殺人未遂移請台東地檢署偵辦。雖然表叔與周姓男子送醫後並無生命危險，楊姓男子也對自己的行為感到後悔自責，但由於事發當時他手持兩把小刀和一把菜刀，毫無猶豫地攻擊他人，警方仍依殺人未遂罪嫌將他移送法辦，楊男必須為自己衝動的行為付出法律代價。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

