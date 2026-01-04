酒後鬧事變意外插曲 台中警處理糾紛竟抓到兵役通緝犯

酒後鬧事變意外插曲，警方到場查證竟揪出妨害兵役通緝男。（圖 ／翻攝畫面）

台中市霧峰警分局成功派出所於4日凌晨1時許接獲民眾報案，指稱大里區東南路一處巷道民宅前疑似有人酒後喧嘩、發生糾紛，擔心演變成衝突，請求警方到場處理。警方迅速派員前往了解，抵達現場後發現氣氛已趨於平靜，並未見到實際肢體衝突或爭吵情形，現場也無人受傷，初步研判並非重大治安案件。

不過，警方依例對在場人員進行身分查證時，意外有了重大發現，其中1名留著長髮、披肩造型的27歲潘姓男子，經查詢身分資料後，竟被系統顯示為妨害兵役案件的通緝犯，該通緝令為去年11月由台中地方法院發布。

警員進一步詢問潘男是否清楚自己涉及的案件時，潘男一臉錯愕地回應「我不知道耶」，隨後更轉頭向屋內親友驚訝表示：「我是通緝犯捏！」、「我完全不知道！」語氣中充滿不可置信。警方確認通緝身分無誤後，依法將潘男帶回派出所製作相關筆錄，並依程序移送法辦。

警方表示，此次案件雖然表面為單純的民眾糾紛報案，卻在查證過程中成功查獲通緝犯，也顯示例行勤務與身分查核的重要性。警方同時呼籲，民眾飲酒應適量、保持理性，避免因酒後喧嘩影響他人安寧；警方也將持續加強夜間巡邏與治安維護，確保市民生命與財產安全。

