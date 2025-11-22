酒後「續攤」還要喝！ 店家一句「別理他」 男子打人翻桌

高雄小港的金府路跟平治街口，21號晚上九點半左右，發生一起顧客攻擊店家，還翻桌的衝突，還好警方獲報及時趕到，衝突沒有擴大，而經過了解，原來是65歲的林姓男子吃臭豆腐時，點不到啤酒又嫌店家態度差，就動手打人。

高雄一名65歲林姓男子因酒後續攤到臭豆腐店，因沒點到啤酒對店家動手打人並翻桌。（圖／TVBS）

21號晚上9點多，林姓男子在前一個地點飲酒後，又來到這家位於騎樓的臭豆腐店繼續消費。在用餐過程中，他想要點啤酒，但店家表示沒有販售。即使得到否定回答，林姓男子仍執意要求了三次，最後店老闆小聲說了一句「不要理他」，卻被林姓男子聽見，瞬間暴怒並動手攻擊老闆。

這間臭豆腐店從下午點心時段營業到宵夜時間，經常會遇到像林姓男子這樣從其他地方續攤過來的客人。（圖／TVBS）

這間臭豆腐店從下午點心時段營業到宵夜時間，經常會遇到像林姓男子這樣，從其他地方續攤過來的客人。而這次的情況特別嚴重，林姓男子不僅強人所難，還因為無法接受拒絕而惱羞成怒，甚至直接對店家翻桌打人。

高市小港警分局漢民所長陳聖武表示，此案將依違反社會秩序維護法第87條第1項「加暴行於人」進行裁處。雖然店家最終選擇不提告，雙方也已經和解，但林姓男子除了必須賠償財損及醫藥費外，還將面臨最高18000元的罰鍰處分，讓原本只需花費百來元的消費，一下子增加了百倍的代價。

