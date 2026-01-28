酒毒駕撞死晨運婦！台南奧迪舞小姐「先發IG心疼車」 哭窮求減刑下場曝

記者林昱孜／台南報導

台南市一名在舞廳上班魏姓女子，2023年8月間駕駛白色奧迪撞死一名晨運的孫姓婦人。（圖／資料畫面）

台南市一名在舞廳上班魏姓女子，2023年8月間駕駛白色奧迪撞死一名晨運的孫姓婦人，魏女肇事後在車禍現場錄影、發限時動態飆罵髒話，檢警追查出她不僅酒駕，事故前還曾施用毒品、安眠藥。台南地院國民法官合議庭審理後，重判8年6月，魏女上訴哭窮求減刑，但台南高分院認同國民法官原審見解，裁定駁回上訴，維持原判。

魏姓女子不只酒駕上路，事發前曾施用3級毒品K他命及含有FM2成分的安眠藥物。（圖／資料畫面）

檢警調查，2023年8月23日上午7時許，魏女駕駛奧迪轎車行經台南市健康三街準備左轉府平路時，撞上一名正在步行的58歲孫姓婦人，孫婦重傷送醫急救仍不治。車禍發生後，魏女車輛持續失控撞進一間麵店騎樓，波及到一輛計程車及麵攤。魏女事發後還在肇事現場發限動「ＸＸＸ，林北會倒（台語）」、「心疼車子」等語。

檢警發現魏女酒測值達0.57毫克，且事發前曾施用3級毒品K他命及含有FM2成分的安眠藥物。全案依過失致死、毒品、公共危險等罪法辦、起訴。台南地院國民法官審理，考量事發2年魏女態度消極，未積極與家屬調解，收入也挪為他用，感受不到悔意，依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，判刑8年6個月。

奧迪舞小姐酒駕撞死婦「先發IG心疼車」，二審仍遭重判8年半。（圖／資料畫面）

魏女不服判決提上訴，哭窮以「無力賠償」請求減輕刑期。台南高分院審酌後認為，魏女酒駕肇事行為，恐使「每個人」都可能莫名成為受害者，原判決無違法或不當之可言，駁回上訴。

