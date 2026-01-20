酒毒駕零容忍 新北強力取締

鑒於國內接連發生多起酒後駕車及施用毒品後駕車造成重大交通事故，新北市警察局即日起至3月5日實施「酒（毒）駕大執法」，結合全市警力強化查緝力道，展現對酒駕、毒駕行為零容忍的決心，呼籲民眾切勿心存僥倖，共同維護自身及其他用路人的生命安全。

根據統計，114年新北警方取締酒後駕車計4586件，其中涉公共危險罪1757件；另取締施用毒品後駕車達1501件。此外，新北市警方1月14日公布最新數據指出，近42天內即查獲832件毒駕案件，顯示毒駕行為已對交通安全與執法量能造成高度衝擊。

廣告 廣告

新北市長侯友宜日前於市政會議中指出，毒駕與酒駕同樣會嚴重影響駕駛人的判斷力與反應能力，是不可忽視的重大交通安全隱憂。近年查緝數據顯示，毒駕問題依然嚴峻，濫用情形仍相當普遍，因此針對毒駕行為絕不手軟，持續加強執法。

警察局表示，本次「酒（毒）駕大執法」將結合全市警力執行區域聯防，針對餐飲營業場所密集路段、各區域間聯外道路，及酒駕、毒駕高風險時段與地點，加強取締勤務，透過設置路檢點及機動巡邏攔檢，提高查緝密度與即時性，結合唾液快篩等科技工具，加強打擊酒後與吸毒後駕車行為。

警察局呼籲，農曆春節將近，尾牙、春酒等聚會頻繁，民眾務必落實「酒前不開車」原則，聚會時多利用大眾運輸工具、計程車或代駕服務；飲酒翌日若仍有交通需求，也應避免自行駕車，共同維護用路安全。