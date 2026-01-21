酒毒駕零容忍 海山警強力執法成果亮眼

【記者葉柏成／新北報導】新北市警方為防制酒後及毒品駕駛行為，降低重大交通事故發生，自一月二十日起至三月五日止，實施「酒（毒）駕大執法」專案勤務，海山警分局統計一月份至今，海山分局共查獲毒駕七十三件、酒駕三十三件，合計超過百件違規案件，取締成果顯著，展現警方對酒毒駕「零容忍」的執法決心。

海山分局長林國民表示，「酒（毒）駕大執法」專案勤務，針對聯外幹道、高風險時段與事故熱點加強取締，並導入毒品唾液快篩試劑，提升查緝效率與準確度，全力守護市民生命財產安全。

《圖說》海山新北警「酒（毒）駕大執法」專案勤務，一月份迄今查獲超過百件違規案件，取締成果顯。〈海山分局提供〉

他指出，酒後不開車、毒品不碰觸，是保障自身與他人安全的基本原則。警方未來將持續採取「不定期、不定點」方式加強臨檢，全面提升取締能量，打造安全無虞的交通環境。

林國民進一步說明，員警於路檢勤務中，若發現駕駛人有行車不穩、反應異常等危險駕駛態樣，將依規定程序實施毒品唾液快篩，全程錄音錄影，以確保執法公正性。若駕駛拒絕檢測，將依規定裁處新臺幣十八萬元罰鍰，並移置保管車輛及吊銷駕照，呼籲民眾切勿心存僥倖。

《圖說》海山新北警「酒（毒）駕大執法」專案勤務，導入毒品唾液快篩試劑，提升查緝效率與準確度，全力守護市民生命財產安全。〈海山分局提供〉

例如，埔墘派出所員警日前深夜十一時許於板橋區光復街執行臨檢勤務時，有熱心民眾主動通報，一輛自小客車行駛路線飄忽，疑似危險駕駛。

員警立即攔查該車，對駕駛葉姓男子進行關懷盤查，並實施毒品唾液快篩，結果呈現陽性反應，當場依法移置保管車輛，並依公共危險罪及違反道路交通管理處罰條例移送偵辦。