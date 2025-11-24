酒測值破表！美國校車司機酒駕 遭控4重罪入獄

美國一名校車司機竟在喝酒後上工，酒測值更嚴重超標，遭控犯有酒駕、危害兒童等罪，並被校方解雇。（示意圖／photoAC）





美國一名校車司機竟在喝酒後上工，酒測值更嚴重超標，遭控犯有酒駕、危害兒童等罪，並被校方解雇。

根據《People》報導，美國明尼蘇達州（Minnesota）一名55歲校車司機彼得森（William John Peterson）於當地時間11月20日遭學生檢舉開車時身上有酒味，校方獲報後先是派員攔停替換司機，以便繼續接送學生，再通報警方。

員警展開調查後，在校車車庫找到彼得森，並透露「找到他時他雙眼含淚，身上疑似有酒味」，但對於酒駕的指控，彼得森辯稱「只是吃了感冒藥，並沒有飲酒」。

然而，經酒測彼得森血液酒精濃度高達0.082，根據明尼蘇達州法規，一般駕駛法定血液酒精濃度上限為0.08，職業駕駛上限則是0.04，且明尼蘇達州對校車駕駛的規範十分嚴格，在酒駕規範上採零容忍態度，也就是校車司機體內不允許有任何可測量的酒精濃度，更和況彼得森還超出一般駕駛法定上限。

因此，當局立刻逮捕彼得森，並指控其犯有1項危害兒童罪和3項酒駕罪，目前被關押在獄中，校方也立刻解雇彼得森，後續調查仍在進行。

