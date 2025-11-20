酒測值0.25！ 婦聚餐酒駕 騎士連人帶車遭擊落倒地

婦人酒測值0.25，當場被上銬。（圖／東森新聞）





高雄一名女騎士聚餐後．在路口與機車發生擦撞，騎士連人帶車被撞飛飛倒地，手臂擦挫傷送醫，婦人酒測值0.25，當場被上銬，以公共危險罪送辦。

深夜路口，騎士減速慢行經過路口，突然間一旁機車毫無減速直直撞上，騎士瞬間倒地不起。肇事騎士渾身酒氣，驚魂未定呆坐一旁，機車橫倒路邊，事發就在20號凌晨，高雄三民鐵新二街巷弄內。

員警：「吹，不要停，一直吐，吐吐吐完。」警方獲報到場，立即實施酒測，發現她酒測值0.25，當場被上銬。

十全所副所長陳熹：「雙方行經無號誌路口時，發生碰撞，造成雙方手腳均擦挫傷，意識清楚無生命危險，送往高醫治療。」

據了解，女騎士聚餐時有喝酒，想要回家休息 ，卻酒駕上路釀成車禍，不但得賠償騎士，還得被移送偵辦。

