酒測值0.35！酒駕自撞電桿 駕駛逃出急丟酒瓶「滅證」

高雄市前鎮區6日凌晨發生一起嚴重自撞車禍，一名54歲張姓男子酒後駕駛休旅車行經英明路時，疑因不勝酒力，車輛失控高速撞上路邊電線桿。車輛撞擊後嚴重毀損，張男狼狽從變形的車體爬出後，竟顧不得身上傷勢，第一時間折返車內取出酒瓶丟入花圃企圖滅證，但仍遭趕抵的警方識破，酒測值高達0.35毫克，訊後被依公共危險罪移送法辦。



根據監視器畫面顯示，事發當時為凌晨1時許，街道一片漆黑，張男駕駛的休旅車高速行駛，隨後越開越偏，直接猛力撞上路邊電線桿，車身甚至因強大衝擊力道向後彈飛。事故現場一片狼藉，休旅車車頭全毀，引擎蓋嚴重扭曲變形，擋風玻璃與後照鏡碎裂，車殼碎片四散滿地。

巨大的撞擊聲響嚇壞附近居民。目擊民眾表示，當時正在路邊吃宵夜，突然聽到「砰」的一聲巨響，轉頭就看見車輛撞上電線桿。附近大樓管理員見狀，立即通報警方處理。



由於駕駛座車門因撞擊嚴重變形無法開啟，張姓駕駛只能從副駕駛座倉皇爬出逃生。然而，他在脫困後的舉動卻令人咋舌，並未優先檢視傷勢，反而是慌亂地整理車內物品，將酒瓶拿出並丟棄至路旁花圃，意圖湮滅酒駕證據。



前鎮分局一心所所長李宗翰指出，警方到場後對張男進行酒測，發現其酒精濃度達0.35毫克，已明顯超過法定標準。這起事故造成張男手腳及肩膀多處擦挫傷，雖無生命危險，但他酒駕肇事還試圖滅證，警方訊後將依違反《道路交通管理處罰條例》及《刑法》公共危險罪，將其移送高雄地檢署偵辦。

