酒測值0.73！ 歌手王夢麟酒駕肇事 撞飛手推車險撞清潔員

早期民歌歌手王夢麟，3天前在台北內湖，開車撞上清潔隊員的手推車，差點撞到清潔員，當時撞的很用力，手推車歪掉，雜物散落滿地，警方到場發現，王夢麟酒測值高達0.73，王夢麟供稱，前一天晚上有喝威士忌，早上想去買早餐，沒想到酒還沒退，他相當後悔，向大眾道歉。

白色轎車行駛在路中，才剛過彎卻越開越偏移，撞飛路邊手推車，又再向前撞上電線桿，站在路邊的清潔隊員，也被嚇到向後退，一度愣在原地，整台手推車倒在地上，零件歪斜雜物散落一地，警方到場處理，發現駕駛酒測值超標，而且開車的，竟是資深民歌歌手王夢麟。

歌手王夢麟(2025/11)：「木棉道，我怎能忘了，那是夢裡難忘的波濤。」就是這首木棉道，紅遍大街小巷，現年72歲的王夢麟，上個月29日早上6點，在台北市內湖康樂街，開車撞上清潔隊手推車，好險沒人受傷，最後酒測值達0.73，被警方依公共危險罪，移送地檢署偵辦。

歌手王夢麟(2025/11)：「阿美阿美幾時辦嫁妝，我急得快發狂。」去年11月，王夢麟參加民歌50演唱會，登上台北大巨蛋開金嗓，掀起粉絲回憶殺，沒想到這回闖了大禍，他也表達歉意，表示前一天晚上喝的酒，當天早上肚子餓，開車去買早餐撞上時砰一聲，知道完了做錯事了，還是跟社會大眾說聲對不起，喝了酒隔天早上還沒退，就急著開車上路，王夢麟酒駕肇事進警局，做了最壞示範。

