酒測值0.73！資深歌手王夢麟「酒駕肇事」遭起訴

王夢麟於去年12月29日清晨酒駕肇事，今依涉犯公共危險罪嫌遭檢方起訴。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 資深歌手王夢麟去年酒後駕車肇事。士林地檢署今(16)日偵結指出，王夢麟於去年12月29日清晨酒駕肇事，酒測值高達0.73毫克，依涉犯公共危險罪嫌起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

歌手王夢麟去年12月29日清晨因酒駕肇事，士林地檢署今日偵結，檢方認定，王夢麟明知酒後不得駕駛動力交通工具，仍貿然上路，已對公共安全造成高度危險，依《刑法》公共危險罪嫌起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

據了解，去年12月29日清晨6時許，現年71歲的王夢麟駕駛自小客車，行經台北市內湖區康樂街時，先撞上停放於路旁的環保局清潔隊手推車，隨後失控再撞擊同側路燈桿，事發當下清潔人員就在一旁人行道值勤，所幸未造成任何人員傷亡。

警方獲報後趕抵現場，經酒測值達0.73毫克，當場依涉犯公共危險罪移送偵辦，訊後以新台幣2萬元交保。王夢麟事後坦言，前一日因壓力較大與友人飲酒，自認飲用不多，且僅短暫休息後外出購買早餐，未料酒意未完全消退即上路肇事。

酒駕事件曝光後，王夢麟的女兒也透過社群平台發文，表態「酒駕零容忍」，直言對父親行為感到失望與憤怒，並表示身為公眾人物卻做出如此不良示範，她也代表父親向在事故中受到驚嚇的清潔隊員及社會大眾致歉。







