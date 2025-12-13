酒測值0.99！ 爛醉上路撞民宅圍牆 車噴飛翻覆

彰化縣 / 綜合報導

彰化芬園凌晨發生一起嚴重車禍，黑色轎車衝撞上民宅圍牆後，整輛車失控翻了出去，四輪朝天倒在路中間，而駕駛被壓在車底下無法動彈，被救出時頭部撕裂傷，意識清楚送醫。離譜的是，警方對這名駕駛實施酒測，酒測值竟高達0.99，幾乎是喝到爛醉上路，凌晨肇事時撞上民宅，發出巨大聲響，嚇壞在家休息睡覺的屋內民眾。

監視器拍下，一輛黑色轎車開過來，擦撞民宅圍牆後，整輛車噴飛到對向車道，翻了過去，換個角度再看一次，當時黑色轎車逆向開在車道上，撞上民宅圍牆，還擦出濃濃白煙，接著撞上民宅梁柱翻車肇事，救護車到場時，轎車整輛車四輪朝天倒在路中，駕駛被壓在車下。

幸好救出時，駕駛雖然額頭有撕裂傷，但人還有意識，這是發生在彰化芬園這處民宅，回到現場，民宅外的水管被撞斷，水溝中卡著一顆車輪，還有汽車保險桿也噴飛散落在路中，可見撞擊力道多大。

彰化警分局交通分隊小隊長邱澧鮮說：「酒測值高達0.99，導致駕駛手腳多處擦挫傷，送醫治療，尚有意識。」警方調查，肇事的是38歲梁姓男子，酒測值高達0.99，自撞上民宅肇事，而劉姓駕駛的朋友透漏，劉姓駕駛是要開車去草屯，沒想到路上撞民宅圍牆翻車，當時是深夜，被撞到民宅，裡面的人都正在睡覺，被這麼一撞全都受到極大驚嚇。

