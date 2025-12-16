酒測值0.97超高！賓士追撞垃圾車 23歲女隨車員遭夾死
台南市安平區今（16）日發生死亡。一輛民間垃圾車停放路邊，遭後方汽車追撞，導致23歲女隨車員當場死亡。警方進行酒測，自小客車駕駛酒測值高達0.97毫克。
台南市消防局上午8點9分獲報安平區慶平路234號前發生交通事故，現場是一輛垃圾車及隨車人員遭後方汽車撞擊。
消防局派遣5車10人前往搶救，肇事汽車駕駛鄭男（48歲）意識清楚，人受困，救出後送成大醫院。另一名清潔車女性隨車人員（23歲），明顯死亡。
台南市警四分局調查，鄭姓男子駕駛自小客車，沿慶平路由東往西行駛時，追撞正在路旁執行垃圾收運作業的垃圾車，造成陳姓清潔隊員不幸身亡。鄭男腳部骨折送醫治療，經施予酒測值超過法定標準。詳細肇事原因，由警方進一步調查釐清中。警方呼籲駕駛人務必遵守交通規則，切勿酒後駕車，警方將持續規劃勤務執法取締，以遏止憾事發生。
