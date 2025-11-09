酒測值1.31！ 男宿醉開車上班 撞「藍7副」公車

公車行經路口才過到一半，紅色轎車就撞了上來。（圖／東森新聞）





男子喝酒唱歌唱到凌晨4點，唱完搭計程車回家，才睡兩小時，開車出門上班，與公車發生擦撞，沒有等左轉號誌燈亮起，就先轉彎，當場撞上。他酒測值高達1.31，幾乎可以隨時昏睡，當場被依公共危險罪逮捕。

早上六點多，藍7副公車行經路口才過到一半，紅色轎車就撞了上來，車身還劇烈搖晃，當下公車緊急剎車，又往前滑行才停了下來，肇事的紅色轎車車殼整塊掉了下來，右側車頭全毀，警方獲報到場處理事故，先聞到駕駛身上有濃濃酒味，被帶上警車做筆錄，還用手拍打臉頰，試圖讓自己清醒一點。

廣告 廣告

回到事發現場就在台北內湖區舊宗路一段與南京東路六段交叉口，這個路口明明就有左轉號誌燈，要等燈亮起才能夠轉彎，但這名肇事駕駛疑似沒有遵照指示通行擦撞公車。

是沒看到還是恍神釀禍？42歲肇事郭姓駕駛酒測值1.31超級高，一般來說超過0.25就超標涉犯公共危險罪，1.31幾乎可以隨時昏睡，警方調查，前一晚他和朋友喝酒，在ktv一路唱到凌晨4點，回家時有搭計程車，從西門町返回內湖，但才睡2小時，早上六點多，他開車出門要去汐止上班，酒精根本還沒退，果然沒開多久就發生事故，當場被帶回警局依法送辦，附近居民就透露，這裡交通量大，車禍還不少。

附近民眾：「因為滿多車都很趕時間的樣子，都開很快就對了。」

被撞的藍7副公車從捷運市政府會行經松山車站、台北花市和美麗華，最後到故宮博物院。上班上課時段搭車的人不少，這回卻被酒駕男子撞上，車上10幾個人也全都嚇壞，只能說宿醉真的別開車上路，這回上班尖峰出事故，車子撞壞事小，若造成人員傷亡無法用錢來解決。

廣告 廣告

東森新聞關心您

酒後找代駕！飲酒過量有礙健康！開車不喝酒，喝酒不開車

更多東森新聞報導

酒駕撞分隔島！車彈起翻覆再滑移 女一度受困

法國男駕車衝撞行人！ 釀5傷 被捕時喊：真主至大

韓國人酒駕衝撞日本母女 媽媽傷重死亡

