酒測棒「一布打通關」惹議！洪婉臻批衛生堪憂

【警政時報 鄭元毓、鄭自達／綜合報導】臺北市議員洪婉臻20日在議會質詢時指出，民眾對警方執勤使用的「酒測棒」（酒精檢知器）衛生狀況有嚴重疑慮。她表示，執勤員警使用同一塊布重複擦拭供民眾吹氣的感應頭，形同「一布打通關」，不僅影響受測民眾，也影響警察執勤安全與衛生。臺北市警察局長李西河對此承諾將檢討，並規劃經費更新酒精檢知器設備。

洪婉臻質詢酒測棒衛生堪憂 ，警察局回應將更新設備。(翻攝畫面)

洪婉臻表示，許多民眾向她陳情，擔心多人呼氣使用酒測棒有衛生疑慮，且員警連「擦拭布都要自己買」。她指出，由於現行酒精檢知器無法使用酒精消毒，警方雖稱可用肥皂水擦拭進行消毒，但在場官員竟無人表示曾見過員警以肥皂水消毒，顯見消毒工作並不確實。

議員批評，國內已有業者自備具有「紫外線殺菌」功能的酒測棒，民間都做得到，市府不應原地踏步。洪婉臻強烈要求警察局應全面檢視目前酒測器消毒流程，並提出具體計畫，全面汰換或增購具備紫外線消毒功能的酒精檢測器，以保障警察及受測民眾的安全。

對此，警察局回應將檢討現行消毒流程，並規劃經費更新具有消毒功能的酒精檢知器設備。

