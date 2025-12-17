酒測高達0.95奪命！ 民眾黨特約商家老闆酒駕撞死女清潔員 台南市黨部深夜急發聲

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

一名48歲鄭姓男子昨（16）日在台南安平區酒駕撞死23歲女清潔員，引起網友憤怒，鄭男的身分被逐一起底，發現他除了是安平區知名鹽酥鴨店老闆，該店家甚至是台灣民眾黨台南市黨部夥伴店家，黨部也緊急在深夜發表聲明，強調「一向堅持酒駕零容忍」。

48歲鄭姓男子昨日在台南安平區酒駕撞死23歲女清潔員，遭網友起底是知名鹽酥鴨店老闆。（圖／翻攝畫面）

昨日上午8點，陳姓清潔員隨垃圾車停靠路邊執勤，事發當時陳女走向車尾檢查，卻不幸遭鄭男高速追撞，陳女夾於兩車之間當場身亡。事後鄭男酒測值高達0.95，嚴重超標，酒駕害命。

店家名稱已被網友改名（圖／截自google maps）

民眾黨台南市黨部強調，「一向堅持酒駕零容忍，我們也一直用高標準要求黨內公職與幹部，相關紀律規範從未鬆動。」此次車禍肇事者屬於外部特約商家，合作僅限提供黨員優惠方案，與黨務運作和管理無關，並對受害者表達遺憾，同時也表示尊重司法程序。

